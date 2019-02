Mit makelloser Bilanz zum Hallentitel

Finalisten bei den C-Junioren: Die JSG Lastrup/Hemmelte/Kneheim (blaue Trikots) sicherte sich den Titel mit einem 4:0-Endspielsieg gegen die SG Harkebrügge/Elisabethfehn. Foto: Langosch

Essen (rw). Mit einem 4:0-Finalerfolg gegen SG Harkebrügge/Kneheim gewannen die C-Jugendfußballer der JSG Lastrup/Hemmelte/Kneheim den Kreismeistertitel. Nur im Halbfinale hatte die Kicker der JSG Lastrup beim knappen 1:0-Erfolg gegen den VfL Löningen mächtig zu kämpfen. Klare Sache hingegen das Finale. Leon Klein (2), Finn Grönheim und Max Kaup machten mit ihren Toren den 4:0-Sieg gegen die SG Harkebrügge/Elisabethfehn perfekt. Den ausführlichen Turnierbericht lesen Sie in der Ausgabe am 19. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

