BVC kassiert 1:6-Klatsche gegen Landesligist Emden

Bleib‘ weg: Albi Dosti (links) vom SV Bevern hält sich in dieser Situation den Oyther Chris Brüggemann vom Leib. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (tib). Kurz vor dem Start in die verbleibende Spielzeit haben die ranghöchsten heimischen Fußball-Mannschaften am vergangenen Wochenende noch einmal intensiv getestet. Oberligist BV Cloppenburg kam am Samstag beim 1:6 gegen Kickers Emden böse unter die Räder. Während die Cloppenburger Landesligisten SV Bevern (1:2 gegen Oythe) und Hansa Friesyothe (0:2 bei JFV Nordwest) Niederlagen kassierten, gewann der BV Essen gegen Raspo Lathen mit 7:0. Mehr zu den einzelnen Testspielen lesen Sie in der Ausgabe 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.