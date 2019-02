BVC bezahlt den einen Punkt ganz teuer

Ganz bitterer Sonntag: Silvana Chojnowski (rechts) schied im Spiel beim FSV Gütersloh mit einer schweren Knieverletzung aus, alles spricht für einen neuerlichen Kreuzbandriss. Archivfoto: Langosch

Gütersloh (ll). Das 1:1 (0:1), welches die Zweitligafußballerinnen des BV Cloppenburg am Sonntagnachmittag beim FSV Gütersloh erreicht hatten, interessierte hinterher so richtig niemanden. Vielmehr rückte unfreiwillig Silvana Chojnowski in den Mittelpunkt. Die Mittelfeldspielerin des BVC, die am Sonntag der vorangegangenen Woche nach rund eineinhalbjähriger Zwangspause im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken ihr Comeback und gleichzeitig Debüt im BVC-Trikot gegeben hatte, schied nach einer guten halben Stunde Spielzeit verletzt aus und wird wieder lange ausfallen. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

17.02.2019 | TVC-Volleyballerinnen fehlt die Durchschlagskraft