TVC-Volleyballerinnen fehlt die Durchschlagskraft

Aller Einsatz vergebens: Katharina Rathkamp (links) und Marita Lüske kassierten mit dem TV Cloppenburg bei den SSF Fortuna Bonn eine 0:3-Niederlage. Archivfoto: Langosch

Bonn (ll). Die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg müssen weiter um den Verbleib in der Dritten Liga West bangen. Nach dem 0:3 (18:25, 21:25, 13:25) bei den SSF Fortuna Bonn stehen sie nach wie vor auf einem Abstiegsplatz. Dass die Mitkonkurrenten ebenfalls Federn ließen, ist für Cloppenburg nur ein schwacher Trost.



Dabei leisteten die Gäste in der Bonner Hardtberghalle zumindest in den ersten beiden Sätzen erheblichen Widerstand. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

