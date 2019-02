Franz Hartmann pariert gleich drei Neunmeter

Jubel bei Spielern und Fans: Der BV Essen sicherte sich den Kreismeistertitel der Altherrenfußballer mit einem 4:2-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen den SC Winkum. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Lastrup. Der BV Essen ist neuer Hallenkreismeister der über 32-jährigen Altherrenfußballer. Im Finale in der Lastruper Sporthalle triumphierte der BVE mit 4:2 (1:1) im Neunmeterschießen gegen den SC Winkum. Mit gleich drei gehaltenen Neunmetern war Essens Torhüter Franz Hartmann Matchwinner.