Das Problem mit Gegnern „von unten“

Immer dicht dran an der Gegnerin: Intensive Abwehrarbeit soll für Michelle Meyer (Mitte) und Lisa Josten (links) mit dem BVC die Grundlage für einen Erfolg am Sonntag beim FSV Gütersloh sein. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Was machen die Fußballfrauen des BV Cloppenburg mit ihrem prima Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Nach ihrem 3:2 am vorigen Sonntag gegen den als Tabellendritten angereisten 1. FC Saarbrücken sind sie am Sonntag beim Vorletzten, dem FSV Gütersloh, zu Gast. Die Partie in der Tönnies-Arena in Rheda-Wiedenbrück beginnt um 14 Uhr.



Die Aufgabe sieht auf dem Papier leicht aus – und gerade darin liegt die Gefahr, findet BVC-Trainerin Tanja Schulte: „Wir haben in dieser Saison noch nicht einmal gegen Mannschaften gewonnen, die an dem Spieltag hinter uns gestanden haben."