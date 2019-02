Niehaus will von Revanche nichts wissen

Starkes Hinspiel: Lena Walter (am Ball) und der SV Höltinghausen hatten den TV Cloppenburg (links Franziska Germann, rechts Maike Klein, im Hintergrund Trainer Theo Niehaus) Ende September mit 26:24 besiegt. Archivfoto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Die Frage, ob er und seine Mannschaft auf Revanche brennen, verneint Theo Niehaus sogar mehrfach. „Uns geht es nur darum, die Tabellenspitze zu verteidigen“, versichert der Trainer der Handballerinnen des TV Cloppenburg vor dem Landesliga-Derby gegen Höltinghausen am Samstag. Dass den TVC die 24:26-Hinspielniederlage beim SVH – es war die bislang einzige Saisonpleite – aber nicht doch wurmt, mag man so ganz nicht glauben. Das sieht auch Höltinghausens Übungsleiterin Kerstin Wichmann so: „Der Stachel sitzt bei denen sicher noch tief.“



Die Landesliga-Männer der HSG Friesoythe sind an diesem Wochenende derweil nicht gefordert. „Die Schüttorfer baten uns um eine Spielverlegung, weil ihnen kein Torwart zur Verfügung steht. Dem haben wir zugestimmt", sagt der HSG-Trainer Günter Witte.