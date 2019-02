Die Leiden der Regisseurin mit dem feinen linken Fuß

Endlich wieder auf dem Fußballplatz: Silvana Chojnowski während ihres BVC-Debüts am vergangenen Sonntag. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Am Tag danach fühlte sich Silvana Chojnowski wie nach einer Kollision mit einem Zug: „Als ob mich ein ICE angefahren hätte.“ Dabei hatte sie doch nur ein Fußballspiel in den Beinen. Weil die Cloppenburger Zweitliga-Partie gegen den 1. FC Saarbrücken (3:2) – es war ihr Debüt im BVC-Trikot – für sie aber das erste komplette Pflichtspiel seit rund anderthalb Jahren war, schmerzte in Choj-

nowskis Körper gefühlt jeder Muskel und jeder Knochen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.