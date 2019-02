Lea Meyer ringt Christina Gerdes nieder

Einsame Spitze: Lea Meyer (rechts) vom VfL Löningen und die Garrelerin Christina Gerdes beherrschten das Frauenrennen nach Belieben. Am Ende setzte sich Meyer durch. Foto: Langosch

Wahres Crosswetter erlebten die Teilnehmer und Besucher des 2. Fluchtlicht-Cross des VfL Löningen, in den der erste Wertungslauf des Deutschen Cross-Cups 2019, die Landes- und die Bezirksmeisterschaften integriert waren. Für die fast 800 gemeldeten Teilnehmer wurde bereits am Freitag die Laufstrecke präpariert, heftige Sturmböen und Regenschauer verlangten den Läufern aber alles ab. Im Frauenrennen über 3,79 Kilometer landete Lea Meyer vom gastgebenden VfL Löningen vor Christina Gerdes vom BV Garrel.