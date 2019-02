Kapitän Freese geht von Bord

Tobias Freese (Foto: Langosch)

Cloppenburg (ll). In der nächsten Saison werden die Oberligahandballer des TV Cloppenburg mit einem neuen Kapitän auflaufen. Der bisherige Mannschaftsführer, Tobias Freese, wird dann nicht mehr dabei sein. Für die verbleibende Punktspielserie und damit auch für das Auswärtsspiel bei der SG HC Bremen/Hastedt (Anwurf: Samstag, 19.30 Uhr) steht der Mannschaftsführer aber noch zur Verfügung.



„Der zeitliche Aufwand für Tobias wird zu groß“, bestätigt TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Freese wird mit dem Hausbau beginnen und der lässt für Handball in Cloppenburg nicht mehr genügend Spielraum. Dafür aber hat Akacsos auch eine gute Nachricht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.