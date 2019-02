Der CSV: Ein Verein ohne Trainingsstätte

Sitzen (und stehen) auf dem Trockenen: Im heimischen Soestebad können die Schwimmer des Cloppenburger SV seit geraumer Zeit weder trainieren noch Wettkämpfe bestreiten. Foto: Cloppenburger Schwimmverein

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Ralf Göken bringt es auf den Punkt: „Im Prinzip sind wir schon seit langer Zeit ein Verein ohne Trainingsstätte“, sagt der 1. Vorsitzende des Cloppenburger Schwimmvereins (CSV). Im Soestebad, dem „Wohnzimmer“ des 1923 gegründeten Klubs, können die Athleten nun schon seit rund einem halben Jahr keine Übungseinheiten mehr absolvieren oder an Wettkämpfen teilnehmen.



Wie die MT mehrfach berichtete, ist das Bad seit Ende August 2018 wegen eines Wasserschadens geschlossen. „Hier hatten wir bis auf sonntags täglich Trainingszeiten. Zum Glück ist uns die Stadt Löningen entgegenkommen – dort können wir immer dienstags und samstags für einige Zeit ins Hallenbad", sagt Ralf Göken.