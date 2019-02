Topduo: Marina Tomic (links) und Katarina Stanic (rechts) verstärken ab sofort das Team von Trainerin Renee Verschuren (Mitte).

Garrel (rw). Die in der 3. Bundesliga spielenden Handballerinnen des BV Garrel haben sich für die noch verbleibenden neun Spiele der Saison personell erheblich verstärkt. Mit den Zwillingsschwestern Katarina Stanic und Marina Tomic kommen zwei serbische Top-Spielerinnen zum derzeitigen abstiegsgefährdeten Tabellenletzten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.