Deeken wünscht sich „Bolzplatzmentalität“

Jugendleitertagung in Lastrup: Kommissarischer Vorsitzender Karl-Heinz Deeken stellt neue Spielform vor

Ehrung: DFB-Vizepräsident Eugen gehlenborg (links) und NFV-Kreisschatzmeister Alwin Krogmann zeichneten Michelle Schumacher vom FC Sedelsberg aus. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Lastrup. Über die Ehrung als Fußballheldin freut sich Michelle Schumacher vom FC Sedelsberg. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in der Jugendarbeit des Vereins. DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenborg und NFV-Kreisschatzmeister Alwin Krogmann zeichneten die Preisträgerin im Rahmen der Jugendleitertagung in Lastrup aus. Zudem stellte Karl-Heinz Deeken, kommissarischer Vorsitzender des Jugendausschusses, eine neue Spielform vor. Bei Funino treten zwei Teams mit je drei Spielern auf einem etwa 32 mal 25 Meter großen Feld an, gespielt wird auf mit Minitore. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.