Spannende Duelle mit tollen Ballwechseln

Zufriedene Gesichter: Die Sieger und Platzierten der Tischtennis-Schulmeisterschaften am Schulzentrum Saterland mit dem Turnierleiter Christoph Conrad (hinten links) und der Schulleiterin Astrid Fedorowicz (rechts). Foto: Berssen

Ramsloh (se). Bereits zum 38. Mal in Folge wurden an der Haupt- und Realschule Saterland in Ramsloh die Tischtennis-Schulmeisterschaften ausgetragen. An zwei Vormittagen lieferten sich fast 300 Schülerinnen und Schüler viele spannende Partien mit zum Teil hochklassigen Ballwechseln. Die Organisation lag in den Händen des Turnierleiters Christoph Conrad und Annalena Marks, Lisa-Marie Merschhemke sowie dem FSJler Niklas Bartjen. Zunächst wurde in Dreiergruppen gespielt. Die zwei Gruppenbesten mussten sich anschließend in der K.o.-Runde der Konkurrenz stellen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.