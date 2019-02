Sieben FuS-Boxer hoffen auf Heimvorteil

Schlagkräftige Truppe: Cloppenburgs Trainer Wladimir Sterlikow (Mitte) hofft am Samstag auf diverse Titel seiner Faustkämpfer. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Cloppenburg. Mit gleich sieben Kämpfern gehen die Gastgeber vom Freizeit- und Sportclub (FuS) Cloppenburg in den Abend und hoffen natürlich auf den einen oder anderen Titel. An diesem Abend werden 16 Kämpfe ausgetragen. Mit besonderem Ehrgeiz gehen natürlich die Athleten des Gastgebers in den Abend. Sieben Faustkämpfer des FuS haben sich für die Finalkämpfe qualifiziert. Zuvor galt es in diversen Vorausscheidungen die Tickets für die Titelkämpfe zu lösen. Teile des Eintrittsgeldes werden für die Aktion „Kleiner Stern“ gespendet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

