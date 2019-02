TVC-Frauen lassen Chance liegen

Betretene Gesichter: Den Volleyballerinnen des TVC ist die Enttäuschung anzusehen. Gegen Drittligaschlusslicht Lintorf kassierten sie am Sonntag in eigener Halle eine herbe 0:3-Niederlage. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Chance war riesengroß, aber die Volleyballfrauen des TV Cloppenburg haben sie leichtfertig verdaddelt. Mit einer indiskutablen Leistung verloren sie am Sonntagnachmittag in eigener Halle gegen das Schlusslicht der Dritten Liga West, VfL Lintorf, mit 0:3 (25:27, 15:25, 19:25) und verpassten damit die Gelegenheit, endlich die Abstiegsränge zu verlassen. Die Vorlage hatte Mitkonkurrent ASV Senden geliefert, der bereits am Samstagabend ebenfalls mit 0:3 bei Union Emlichheim II das Nachsehen gehabt hatte. Der TVC aber schlug daraus kein Kapital. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.