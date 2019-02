Hendrik Legler hält „unmenschlich“

Cloppenburgs Bester: Torwart Hendrik Legler lieferte in Edewecht eine tadellose Leistung ab. Foto: Langosch

Edewecht (db). Die Oberligahandballer des TV Cloppenburg haben nach zwei Niederlagen wieder gewonnen. Beim VfL Edewecht siegten sie am Ende deutlich und verdient mit 31:25 (15:15).



Mann des Spieles war zweifelsfrei TVC-Torhüter Hendrik Legler, der mit zahlreichen Glanzparaden freie Würfe der abstiegsbedrohten Gastgeber parierte. „Hendrik hat unmenschlich gehalten“, lobte TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos. Legler selbst freute sich über seine gelungene Vorstellung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 4. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.