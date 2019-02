Schlusslicht bloß nicht unterschätzen

Stabiler Block als A und O: Marita Lüske (links) und Johanna Fragge wehren den Angriff von Sorpesees Franziska Finke ab. Am Sonntag wollen die TVC-Frauen gegen Lintorf die nächsten Punkte holen. Foto: ll

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der 3:1-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den RC Sorpesee war weit mehr als nur nur ein Stimmungsaufheller für die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg. Einerseits haben sie die beiden 0:3-Pleiten zum Einstieg ins neue Jahr (gegen Olympia Münster, beim MTV Hildesheim) damit einigermaßen korrigiert, andererseits haben sie den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Dritten Liga West hergestellt. Nun gilt es, diese auch zu erreichen. Und dafür ist am Sonntag ein Heimsieg gegen Schlusslicht VfL Lintorf unbedingt nötig. Spielbeginn in der Sporthalle an der Leharstraße ist um 16 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.