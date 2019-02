„Big Edi“ peilt elften Profisieg an

Voller Zuversicht: Erdogan Kadrija will an seine starken Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen. Foto: Kadrija

Von Til Bettenstaedt



Lindern. „Big Edi“ hat noch lange nicht genug. Obwohl der Boxprofi Erdogan Kadrija aus Lindern im vergangenen Jahr seine bislang größten Erfolge gefeiert hatte – Höhepunkt war der Europameistertitel des International Boxing Forums (I.B.F.) vor heimischem Publikum in Cloppenburg –, ist er weiterhin mit jeder Menge Ehrgeiz bei der Sache.



„Ich bin sicher, dass man in der nächsten Zeit noch viel von mir hören wird", sagt Kadrija selbstbewusst. Drei oder vier Kämpfe will „Big Edi" 2019 absolvieren. Der erste Termin steht bereits fest. Bei einem Kampfabend im hessischen Korbach steigt er am Samstag, 9. Februar, im Cruisergewicht (bis 90,6 Kilogramm) gegen den Bosnier Ibrahim Odobasic in den Ring. Dann werden bis zu 1500 Boxfans erwartet.