Talea Prepens sackt gleich drei Titel ein

Entwischt: Talea Prepens (weißes Trikot im 60-Meter-Hürdenfinale) gewann bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften in Hannover drei Goldmedaillen. Foto: Prepens

Hannover (mt). Neben den drei Titeln rundeten sechs zweite Plätze für Torben Prepens sowie Ese und Nadia Wema die erfolgreiche Teilnahme der Cloppenburger Leichtathleten bei den Titelkämpfen in Hannover ab.



Mit persönlicher Bestleistung startete Talea Prepens in den Kugelstoßwettkamp der Weiblichen Jugend U20. Mit einer Weite von 11,94 Metern gewann sie den Wettbewerb mit zwei Metern Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Entsprechend motiviert ging Talea Prepens am nächsten Tag beim Hürdensprint an den Start. Hier sicherte sie sich überlegen den Titel im 60-Meter-Hürdenfinale in einer guten Zeit von 8,90 Sekunden.