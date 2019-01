Zwischen Sorgenfalten und Zuversicht

Herzlichen Glückwunsch: Auch Peter Siemer (links), der gemeinsam mit Klaus Ebel die A-Junioren trainiert, gratulierte am Montagabend dem neuen BVC-Präsidenten Dr. Jürgen Vortmann. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Genau unter die Lupe nehmen wollen der neue Präsident Dr. Jürgen Vortmann und seine Mitstreiter in den kommenden Monaten die Fußballabteilungen des BV Cloppenburg. Nach MT-Informationen sieht Vortmann insbesondere bei den Zweitligafrauen des finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten Vereins Einsparungspotenzial. „Davon habe auch ich gehört, allerdings nicht von den nun handelnden Personen. Daher gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um Gerüchte handelt“, sagt die Sportliche Leiterin und Trainerin Tanja Schulte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.