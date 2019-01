Cappeln mit optimaler Ausbeute

Auf Platz drei vorgerückt: Hannah Thunert (am Ball) und Veronika Möller landeten mit dem SV Cappeln zwei Siege. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). SV Cappeln – SG Ofenerdiek/Ofen 3:0 (25:23, 25:18, 25:8), SV Cappeln – VfL Wildeshausen 3:1 (27:29, 25:12, 25:19, 25:21): Nach diesen beiden Erfolgen schnuppert der SVC ein wenig an der Aufstiegsrelegation. „Unser Saisonziel war, die Abstiegsrelegation zu vermeiden“, meinte Trainer Ludger Ostermann. „Dass wir nach zwei Dritteln der Spiele so gut dastehen, hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Nun können wir die fünf restlichen Spiele entspannt angehen und uns über neue Ziele Gedanken machen.“

Bevor die sechs Heimspielpunkte allerdings im Sack waren, mussten sich die Cappelnerinnen teilweise ganz schön strecken.