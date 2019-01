Premiere schreit nach einer Wiederholung

Im Rampenlicht: Kurz vor dem Anpfiff präsentierten sich die TVC-Handballer gemeinsam mit den jungen Nachwuchshandballerinnen des TVC und des SV Cappeln dem Publikum. Foto: Langosch

Cloppenburg (tib). Experiment geglückt, Wiederholung unbedingt erwünscht: Auch einige Tage nach dem Handball-Fest in der fast komplett gefüllten Sporthalle an der Leharstraße ist das Spiel zwischen dem TV Cloppenburg und dem OHV Aurich bei etlichen Sportinteressierten noch in aller Munde. „An den 1900 Zuschauern hat man gesehen, dass die Cloppenburger Lust auf Handball haben“, sagt der sportliche Leiter des TVC, Maik Niehaus. Ob sich die Veranstaltung für den TV Cloppenburg in finanzieller Hinsicht gelohnt hat, konnten Maximilian Mayrhofer und Maik Niehaus am Montag noch nicht sagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.