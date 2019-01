JSG Sedelsberg/Neuscharrel Hallenkreismeister der A-Jugendfußballer

Finalisten bei den A-Junioren: Mit einem 2:1-Endspielsieg gegen SV Bethen sicherten sich die A-Jugendfußballer der JSG Sedelsberg/Neuscharrel (rote Trikots) den Kreismeistertitel. Foto: Hermes

Von Rolf Wulfers



Bösel. Fünf Spiele, fünf Siege lautet die makellose Bilanz der A-Jugendfußballer der JSG Sedelsberg/Neuscharrel, die sich in der Böseler Sporthalle den Titel der auf Kreisebene spielenden A-Junioren sicherten. Im spannenden Finale ging Bethen durch ein Tor von Luis Thölking mit 1:0 in Führung. Erst in der Schlussminute gelang Sedelsberg/Neuscharrel noch die Wende. Leon von Garrel und Hendrik Eihusen schossen die JSG zum umjubelten Titel.