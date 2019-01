Hoffen auf ein Riesenspiel vor Riesenkulisse

TVC-Handballer am Samstag gegen OHV Aurich

Handball vor vollen Rängen: Edwin de Raad trifft heute Abend mit dem TVC auf den Oberligaspitzenreiter OHV Aurich. Die Begegnung wird in der Halle an der Leharstraße ausgetragen, nach Vereinsangaben sind im Vorverkauf über 1500 Karten verkauft worden.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Eine bessere Werbung als die aktuell laufende Weltmeisterschaft hätten die Handballer des TV Cloppenburg für ihr „Spiel des Jahres“ am Samstag nicht haben können. Um 19.45 Uhr treten die TVC-Männer gegen den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter der Oberliga, den OHV Aurich an. „Die WM ist tatsächlich das Beste, was uns passieren kann“, meint Cloppenburgs Trainer, Barna-Zsolt Akacsos, der dem Tabellenführer unbedingt die erste Saisonniederlage beibringen möchte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

