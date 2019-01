Wübbenhorst: „Die Jungs ziehen super mit“

Imke Wübbenhorst (Foto: Langosch)

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der Wirbel war groß, doch mittlerweile ist fast schon ein bisschen Routine eingekehrt. Seit nunmehr knapp zwei Wochen bereitet Imke Wübbenhorst den BV Cloppenburg auf die verbleibende Spielzeit in der Oberliga vor – als erste Trainerin im höherklassigen Männerfußball. „Ich habe mega Spaß an der Arbeit. Die Jungs ziehen super mit, das macht es mir natürlich einfacher“, sagt die 30 Jahre alte A-Lizenz-Inhaberin. Auch aus der Mannschaft sind bislang durchaus positive Rückmeldungen zu ihrer Trainingsarbeit zu vernehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.