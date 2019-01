WM-Euphorie reißt heimische Handballer mit

Einer der Anführer: Uwe Gensheimer, Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft reißt seine Teamkollegen bei der Weltmeisterschaft immer wieder mit. Foto: Frederico Gambarini/dpa

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Nils Albers war froh, dass er und seine neun Vereinskollegen von der

HSG Friesoythe in der Kölner Lanxess-Arena Plätze ganz oben unter dem Hallendach hatten. „Ich habe in der zweiten Halbzeit fast nur gestanden, so spannend war es. Wir mussten ja zum Glück keine Rücksicht auf andere Zuschauer nehmen, weil keiner hinter uns saß“, sagt er. So konnte er im ersten deutschen Hauptrundenspiel der Handball-Weltmeisterschaft alles geben und seinen Teil zum 24:19-Erfolg über Island beisteuern. Die Stimmung in Köln war unglaublich. Es ist noch viel lauter, als man zu Hause vermutet“, berichtet der Landesliga-Handballer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

