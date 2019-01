Vom Abstiegs- zum Aufstiegskandidaten

Engagiert wie eh und je: Der langjährige Cloppenburger Coach Panos Tsironis (Mitte) fühlt sich an seiner neuen Wirkungsstätte bei den Regionalligavolleyballern des Oldenburger TB pudelwohl Foto: Benjamin Kern

Von Ludger Langosch



Oldenburg. Der Männervolleyball erlebt in Oldenburg einen Aufschwung. Vor zwei Jahren stieg der OTB nach erfolgreicher Relegation aus der Ober- in die Regionalliga auf. Dort hielt sich die Mannschaft mit Mühe. Als Drittletzter ging es wieder in die Relegation, aber die Oldenburger waren erfolgreich und blieben in der vierthöchsten deutschen Spielklasse.



In die jetzt laufende Serie 2018/2019 ging der OTB daher zwar mit überschaubaren Erwartungen, aber auch entscheidenden Veränderungen. Die Stelle des Cheftrainers übernahm ein in Cloppenburg bestens Bekannter: Panos Tsironis, der mehr als zwei Jahrzehnte beim TV Cloppenburg in Amt und Würden gewesen ist, hat seit dem Sommer das sportliche Sagen in Oldenburg. Und ihm zur Seite steht mit Hubert Kulgemeyer, dem früheren Abteilungsleiter Volleyball im TVC, noch ein weiterer Cloppenburger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.