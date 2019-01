Ailton freut sich mit jungen BVC-Fußballern

Jubel mit Ailton: Die BVC-Kicker freuen sich mit dem Ex-Bundesligaprofi (hinten, Zweiter von rechts) über den Sieg. Foto: EWE

Lohne (mt). Große Freude bei den E-Juniorenfußballern des BV Cloppenburg. Das Team der Trainer Dirk Wichmann, Daniel Abornik und Waldemar Gelwer gewann am Wochenende das Finale des EWE-Cups gegen den gastgebenden TuS BW Lohne mit 3:2 nach Neunmeterschießen und qualifizierte sich somit für das große Endturnier, das am 24. Februar in der Oldenburger EWE-Arena ausgetragen wird. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

