Annasophie Drees holt Gold

Annasophie Drees (Foto: Langosch)

Hannover (mt). Die Cloppenburger Leichtathleten haben bei den Landesmeisterschaften der Männer und Frauen sowie der U18 überzeugt. In der Halle des Olympiastützpunktes Hannover Annasophie Drees vom VfL Löningen holte sich über 1500 m der Frauen den Titel. Ihre Vereinskameradin Xenia Krebs sowie die Garreler Pia Focken und Georg Bauck holtenm in ihren Disziplinen jeweils Silber.



Die U-20-Athletinnen des VfL, Annasophie Drees und Xenia Krebs, nutzten die Titelkämpfe zum Einstieg in die Hallensaison und entschieden sich für Starts in der Frauenklasse. Diese verliefen für beide sehr erfolgreich. Drees sicherte sich den Titel über 1500 m.