Gladiatoren besiegen die Drachen spät

Lange mitgehalten: Pierre Bland erzielte zwar 15 Punkte für die Dragons, doch die Quakenbrücker mussten sich dennoch bei den Gladiators Trier geschlagen geben. Foto: Kamper

Trier (mt). Nach einem Spiel, das über weite Strecken auf Messers Schneide gestanden hatte, mussten sich die Basketballer der Artland Dragons in der 2. Bundesliga Pro A bei den Gladiators Trier mit 78:91 (38:37) geschlagen geben. Bester Quakenbrücker Scorer war Demetris Morant mit 18 Punkten.



Nach drei Minuten hatte Dragons-Coach Florian Hartenstein zunächst genug gesehen. Zwar lag sein Team bis dato nur mit 2:4 zurück, das Reboundverhalten und die Unachtsamkeit im Ballbesitz gefielen dem 41-Jährigen jedoch ganz und gar nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

21.01.2019 | BVG kassiert zehnte Niederlage