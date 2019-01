BVG kassiert zehnte Niederlage

Wieder leer ausgegangen: Leonie Schulte traf zwar zweimal, hatte aber mit dem BV Garrel bei Borussia Dortmund II mit 27:29 das Nachsehen. Archivfoto: Langosch

Von Ludger Langosch



Dortmund. Acht schwache Minuten haben den Handballerinnen des BV Garrel ein besseres Ergebnis zum Start in die Rückrunde der 3. Liga West gekostet. Am Ende hatten sie deswegen bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 27:29 (13:14) das Nachsehen.



Bei den Gästen gab Amela Dzakmic ihr Debüt. Die 16-jährige Kreiskläuferin hatte sich in den vergangenen Monaten in ihrer bosnischen Heimat aufgehalten, um sich ein Visum für Deutschland zu besorgen. Das hat nun geklappt, seit Donnerstag ist sie zurück in Garrel. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.