Michael Stjopkin schießt SVM zum Titel

Jubel pur bei Spielern und Fans: Kreisligist SV Molbergen sicherte sich den Titel bei der achten Auflage der Cloppenburger Stadtmeisterschaft mit einem 1:0-Endspielsieg gegen BV Cloppenburg. Foto: Müller

Cloppenburg (mt). Erstmals mit einem zwölf Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld fand in der Cloppenburger Halle an der Leharstraße die bereits achte Auflage der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball statt. Wie im Vorjahr sicherte Kreisligist SV Molbergen den Titel.



Aus den drei Vierergruppen qualifizierten sich die Gruppensieger sowie der punktbeste Gruppenzweite für das Halbfinale. Das hoch eingeschätzte Team vom SV Bevern konnte nach dem Auftaktsieg gegen Galgenmoor nicht mehr punkten und schied somit in der Gruppe A aus.