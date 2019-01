TVC-Frauen geraten in arge Personalnot

Alles geben: Marita Lüske (links) und Katharina Rathkamp wollen trotz eines reduzierten Kaders im Auswärtsspiel beim MTV Hildesheim etwas reißen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Die schöne Aufbruchstimmung im Lager der Drittligavolleyballerinnen des TV Cloppenburg, die vor Weinachten durch zehn Punkte aus fünf Spielen entstanden war, hat nicht nur durch das 0:3 am vorigen Sonntag gegen VC Olympia Münster einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Zudem plagen Trainer Tomislav Ristoski vor der Partie am Samstag beim MTV Hildesheim (16 Uhr) einige Personalsorgen.



Vor allem der Ausfall der zuletzt stark auftrumpfenden Carina Mählmeyer wiegt schwer. Schulterprobleme bremsen die Außenangreiferin aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

