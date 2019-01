Cappeln und Bevern sind erstmals am Start

Der Titelverteidiger: Im vergangenen Jahr setzte sich der SV Molbergen dank eines 1:0-Finalerfolgs gegen den gastgebenden SC Sternbusch durch. Archivfoto: Müller

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Doppelte Premiere bei den Cloppenburger Hallenfußball-Meisterschaften: Bei der achten Auflage des Turniers am heutigen Freitagabend sind erstmals der Kreisligist SV Cappeln sowie der SV Bevern dabei. „Cappeln hatten wir schon öfter eingeladen, diesmal haben sie zugesagt“, so Michael Müller aus dem Organisationsteam des SC Sternbusch. Weil die Gastgeber auf zwölf Teilnehmer kommen wollten, nahmen sie Kontakt zum Landesliga-Spitzenreiter auf, der das Feld nun komplettiert.



Die Teams treten in der Sporthalle an der Leharstraße ab 18.30 Uhr zunächst in drei Vierergruppen gegeneinander an.