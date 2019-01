Duo Rolfes/Bullermann macht Sieg perfekt

Vizemeister: Aufsteiger STV Barßel beendete die Bezirksklassensaison auf Rag zwei. Von links: Janis Tsourlianis, Uwe Görken, Andreas Lindemann, Nils Pawlik, Marcel Prehs und Jens Michels. Foto: Verein

Kreis Cloppenburg (sl). Riesenschritt Richtung Klassenerhalt für die über 30-jährigen Tennisspieler des TC Nikolausdorf-Garrel. Gegen den THC Ahrensburg kam der Regionalligist zu einem 4:2-Erfolg. Mit nur einem Punkt aus den drei vergangenen Spieltagen und dem vorletzten Tabellenplatz mussten die Spieler des TC Nikolausdorf-Garrel vor gut 70 Zuschauern dringend punkten. In den Doppeln siegte das eingespielte Duo Rolfes/Bullermann ungefährdet mit 6:3 und 6:3. Mehr zum Tennis lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

16.01.2019 | Für VfL und TVC regnet es Medaillen