TVC-Handballer träumen von 2000 Fans

Schwungvoll in die Rückrunde: Edwin de Raad und der TV Cloppenburg wollen den Spitzenreiter OHV Aurich ärgern. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Es ist das Spiel des Jahres für die Handballer des TV Cloppenburg. Wenn am Samstag in einer Woche – also am 26. Januar – von 19.45 Uhr an der OHV Aurich zu Gast ist, reist nicht nur das Topteam der Oberliga Nordsee an, das in den bisherigen 13 Saisonpartien nicht einen einzigen Zähler abgegeben hat und somit wohl in die 3. Liga zurückkehren wird. Was die TVC-Spieler und ihre Anhänger noch mehr elektrisieren dürfte, ist der ungewöhnliche Spielort: Die Begegnung wird nämlich nicht wie üblich in der TVC-Halle, sondern in der deutlich größeren Sporthalle an der Leharstraße ausgetragen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

15.01.2019 | Gastgeber landet zweimal auf Rang zwei