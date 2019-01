Für VfL und TVC regnet es Medaillen

Erfolg über 800 Meter: In der Altersklasse M11 siegte Maximilian Haakmann (rechts) vom TVC vor Laurenz Burke vom VfL Löningen (214). Julius Dubber (TVC, links) wurde Vierter. Foto: H. Prepens

Löningen (mt). Bereits zum vierten Mal in Folge richtete der VfL Löningen die Bezirks-Hallenmeisterschaften der U16, U18 und U20 aus. Integriert in die siebenstündige Veranstaltung waren Rahmenwettbewerbe für die U10 bis U14. Mit 315 gemeldeten Leichtathleten aus 27 Vereinen geriet die Veranstaltung an ihre Grenzen, aber dennoch konnte der angepasste Zeitplan reibungslos eingehalten werden. Die Löninger und Cloppenburger Leichtathleten sichern sich bei Bezirksmeisterschaften etliche Titel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.