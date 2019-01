Gastgeber landet zweimal auf Rang zwei

Überzeugender Auftritt: Die B-Junioren des BV Cloppenburg schafften den Einzug ins Finale. Foto: Horst Wevering

Cloppenburg (tib). Mit drei stark besetzten Wettbewerben ist am vergangenen Wochenende das Hallenfußball-Turnier um den Kaufland-Supercup zu Ende gegangen. In der Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße sahen die vielen Zuschauer sowohl bei den C- als auch bei den B- und A-Junioren zum Teil hochklassige Partien. Nach dem Turnier zogen die Verantwortlichen des Jugendförderveins des BV Cloppenburg eine rundum postive Bilanz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

