TVC-Männer geraten in Abstiegsgefahr

Ins Leere gegriffen: Patrick Vinup (links) und Jan Preut kassierten mit dem TV Cloppenburg zwei bittere Heimniederlagen. Foto: Langosch

Cloppenburg (bar). Von wegen, Befreiungsschlag: Die Volleyballmänner des TV Cloppenburg haben ihre beiden Heimspiele in der Verbandsliga verloren und geraten damit mehr denn je in Abstiegsgefahr. Vor allem das 2:3 – nach 2:0-Führung – gegen den direkten Rivalen, VSK Osterholz-Scharmbeck, schmerzt, das 0:3 gegen Union Lone kam nicht unerwartet. Die Frauen des SV Cappeln hielten sich mit einem 3:0 beim Vorletzten, Oldenburger TB II, schadlos. In der Landesliga verteidigte Tabellenführer Löningen seine weiße Weste. Die VfL-erinnen gewannen beim Verfolger Union Lohne II mit 3:2. Mehr zum Volleyball lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.