Molbergen nutzt Heimvorteil zu drei Titeln

Mit Pokalen und Urkunden dekoriert: Die Sieger der Nachwuchsklassen sowie der Herren E. Foto: Berssen

Molbergen (se). Tolle Atmosphäre in der Halle und eine Vielzahl spannender und zum Teil hochklassiger Spiele waren auch in diesem Jahr das Markenzeichen der Tischtennis-Pokalendspiele in Molbergen. Nach der Begrüßung durch den TT-Abteilungsleiter Thomas Grüß-Niehaus startete das mit großem Personalaufwand vom Molberger Team hervorragend vorbereitete Turnier mit den Endspielen in den Nachwuchsklassen. Die Titel gingen nach Molbergen, Essen, Cloppenburg und Ramsloh. Reichlich schnell ging das Spitzenduell zwischen dem BV Essen und SV Molbergen über die Bühne. Spannung war dagegen in den Herren-Klassen C und D angesagt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.