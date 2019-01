SV Thüle mit makelloser Bilanz zum Titel

Jubel beim neuen Stadtmeister: Thüles Fußballer sicherten sich den Titel mit einem 4:2-Endspielsieg gegen SV Altenoythe. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Friesoythe. Riesenjubel bei den Fußballern des SV Thüle: Mit einem 4:2-Finalerfolg gegen Ligakonkurrent SV Altenoythe sicherte sich der Bezirksligist verdient den Titel in Friesoythe. Im Finale war dann Thüle das eindeutig bessere Team. Das 1:0 von Claas Göken egalisierte Hillje, doch Claas Göken, Robert Göken und Dennis Meyer sorgten mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Zwar verkürzte Jan Tepe für Altenoythe noch einmal auf 2:4, was am verdienten Erfolg des SVT indes nichts mehr änderte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.