Schnell den Rhythmus wiederfinden

Volleyball: Jahresauftakt für die Drittligafrauen des TV Cloppenburg mit Heimspiel gegen Olympia Münster

Trainer mit Ausnahmegenehmigung: Tomislav Ristoski hat nun auch offiziell das sportliche Sagen bei den Drittligavolleyballerinnen des TV Cloppenburg. Morgen geht es gegen den VC Olympia Münster. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Eigentlich kam die Weihnachtspause für die Volleyballerinnen des TV Cloppenburg zur Unzeit. Gerade hatten sie sich mit einer Serie von vier Siegen am Stück aus dem Keller der Dritten Liga West herausgearbeitet, dann bremsten sie die Feiertage aus. Nun gilt, es, möglichst schnell den Faden wiederzufinden. Am besten schon am Sonntag von 16 Uhr an im Heimspiel gegen den VC Olympia Münster. Gespielt wird aber in der Halle der Berufsbildenden Schulen an der Bahnhofstraße. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.