Schreibtisch statt Sattel

In zwei Disziplinen im Bundeskader: Calvin Böckmann und Ali bei der EM 2018 in Fontainebleau. Foto: Ingo Wächter

Calvin Böckmann ist als einziger Reiter in zwei Disziplinen in den Bundeskader berufen worden. Der junge Reiter aus Lastrup gehört 2019 sowohl dem U18-Kader in der Vielseitigkeit als auch dem Bundeskader im Springen an – mit zwei verschiedenen Pferden. Sein Saisonziel ist es, in einer Disziplin bei der U18-Europameisterschaft dabei zu sein. Doch vorher steht noch eine andere wichtige Prüfung, ganz ohne Pferde an: das Abitur.