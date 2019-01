SV Molbergen will Heimvorteil nutzen

Erfolgreicher Nachwuchs: Die Cloppenburger 2009er-Auswahl mit den Trainern Dennis Bley (hinten links) und Karl-Heinz Deeken gewann ein Turnier in Leer. Foto: Deeken

Molbergen (se). In den A-Klassen der Frauen und Männer gibt es bei den Tischtennis-Pokalsendspielen kein Endspiel. Die Molberger Landesliga-Damen sind direkt für das Bezirksfinale qualifiziert. Die Herren spielen nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga in der B-Klasse. Das größte Kontingent stellt auch in diesem Jahr der Ausrichter. Die drei Finalisten aus Elisabethfehn belegen den deutlichen Aufwärtstrend der Viktoria. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit den Finalspielen der Nachwuchsmannschaften und der Herren E. Um 16 Uhr folgen die restlichen Damen- und Herrenklassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.