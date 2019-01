Turniersieg nach Wechselbad der Gefühle

Erfolgreicher Nachwuchs: Die Cloppenburger 2009er-Auswahl mit den Trainern Dennis Bley (hinten links) und Karl-Heinz Deeken gewann ein Turnier in Leer. Foto: Deeken

Leer (mt). Der Fußballnachwuchs des Kreises Cloppenburg hat zum Jahresauftakt ein Hallenturnier in Leer gewonnen. Die CLP-Auswahl des Jahrgangs 2009 setzte sich im Finale gegen die Mannschaft Ostfriesland Süd II mit 2:1 durch. Die Cloppenburger Jungen durchlebten ein Wechselbad der Gefühle. Im ersten Spiel gegen Ostfriesland Süd II gerieten sie schnell mit 0:2 ins Hintertreffen. Zwar kämpfte sich die Auswahl der Trainer Dennis Bley und Karl-Heinz Deeken wieder zurück, am Ende aber hieß es 3:4. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.