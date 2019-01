TV Cloppenburg beginnt neues Jahr stark

Zwei Siege in Hannover: In der Altersklasse W15 gewann die Cloppenburgerin Ese Wema (ganz rechts) unter anderem das Finale über 60 Meter. Foto: Harald Prepens

Hannover/Cloppenburg (mt). Unter Top-Bedingungen starteten die Leichtathleten des TV Cloppenburg im Leistungszentrum Hannover in die Hallensaison. Das Sportfest am Jahresanfang ist traditionell hervorragend besetzt und richtungsweisend für die in zwei beziehungsweise drei Wochen anstehenden Landeshallenmeisterschaften.



In den Sprintdisziplinen der Weiblichen Jugend U20 meldete sich Talea Prepens mit guten Zeiten in der deutschen Spitze zurück. Nachdem sie als Vorlaufschnellste über 60 Meter mit 7,60 Sekunden nur 1/100 Sekunde über ihrer Bestleistung blieb, gewann sie das A-Finale in 7,63 Sekunden.