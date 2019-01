FC Lastrup rächt „Attacke“ auf Sommer

Jubel beim FC Lastrup: Die Bezirksliga-Mannschaft sicherte sich dank eines überzeugenden Auftritts im Endspiel gegen den SC Quakenbrück (2:0) den Titel in Löningen. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Löningen. Ein Tor gelang den Fußballern des SC Quakenbrück am Sonntag im Endspiel des Helmut-Bünger-Gedächtnis-Turniers nicht. Dennoch landeten sie einen Volltreffer – sehr zum Leidwesen des gegerischen Trainers Martin Sommer. Der Coach des FC Lastrup bekam im Endspiel den harten Fehlschuss eines Quakenbrückers nämlich direkt auf rechte Ohr – und vom Deutschen Roten Kreuz daraufhin ein Kühlkissen. „Das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen“, sagte Sommer nach dem Hallenturnier des VfL Löningen mit einem Augenzwinkern. Gesagt, getan. Sein Team gewann dank einer starken Vorstellung verdient mit 2:0. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

