SV Emstek schockt Favoriten nur kurz

Finalisten beim Wessendorf-Cup: SV Bevern (schwarzes Trikots) sicherte sich den Sieg mit einem 6:1-Finalerfolg gegen Gastgeber SV Emstek. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Emstek. Titel erfolgreich verteidigt, lautet das Fazit der Beverner Fußballer: Im Finale des Emsteker Hallenturniers um den Wessendorf-Cup triumphierte der Landesligist mit 6:1 gegen den überraschend starken Kreisligisten SV Emstek.



Die beiden ranghöchsten Teams aus Cloppenburg und Bevern absolvierten ihre Vorrundenspiele überaus souverän. Oberligist BVC gewann in Gruppe I alle drei Partien. Aufgrund der besseren Tordifferenz sicherte sich der SV Cappeln Rang zwei vor dem punktgleichen SV Molbergen.