Bevern räumt bei TuS-Turnier ab

Souveräner Sieger: Fußball-Landesligist SV Bevern setzte sich beim Turnier des TuS Emstekerfeld durch, zudem gab es zwei weitere Trophäen. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Ein Erfolg auf ganzer Linie: Fußball-Landesligist SV Bevern hat das Hallenturnier des TuS Emstekerfeld für Bezirks- und Landesligateams gewonnen. Das Team von Trainer Matthias Risse zeigte über die gesamte Spielzeit die besten Leistungen, zudem holte sich SVB-Stürmer Sebastian Sander die Torjägerkanone des Turniers mit fünf Treffern. Und auch die dritte Trophäe des Abends für den besten Torwart ging an Bevern mit Keeper Christian Ahrens. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

